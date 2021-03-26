Четверо крымчан отправятся в колонию за кражу скота, транспорта и бытовой техники

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Четверо крымчан регулярно крали крупный рогатый скот, инструменты, транспорт и бытовую технику. От действий «банды» пострадали 56 человек. Сумма общего ущерба, нанесенного пострадавшим, составляет 1,8 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда, два мошенника частично признали свою вину, еще два полностью подтвердили причастность к кражам. Мужчины совершали набеги по предварительному сговору. Кроме того, двое подсудимых уже имели проблемы с законом.

- Согласно приговору суда, организатору группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев строгого режима. Второму фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет строгого режима. Еще двое фигурантов приговорены к четырем годам и двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - уточнили в суде.

Сумму материального ущерба, который был причинен потерпевшим, будут возмещать за счет имущества мошенников.

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