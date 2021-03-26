Ялтинский водоканал борется с фотаном из трубы, которую пробили дорожники

Вода фонтанирует из трубы уже минимум полчаса. Фото: Krimski/Telegram

В Ялте проводится капитальный ремонт дорог на улице Сеченова, но в этот раз у рабочих что-то пошло не так. Сотрудники подрядной организации, снимая старое покрытие, зацепили трубопровод из которого многометровым фонтаном вырвался поток воды.

- То ли дорожники не знали, как близко проложены трубы, то ли просто сработали непрофессионально, но на Сеченова уже час хлыщет вода, которая заливает всю улицу. Только детям забава, бегают вокруг этого фонтана, фотографируются, - написали жители курортного города в соцсетях.

Сообщение об аварии поступило на пульт ялтинского водоканала в 16.30.

На месте уже работает ремонтная бригада, сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУП «Водоканал ЮБК».

- Дорожные службы повредили наш водовод, аварийная бригада выехала, вода перекрыта, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Ориентировочно в 19.00 специалисты должны закончить, - отметили в ГУП «Водоканал ЮБК».

Из-за этого воды до 19.30 не будет по улицам: Суворовская, Красноармейская, Сеченова, Ливадийская, переулок Сосновый.

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