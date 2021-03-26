Подстрекал военных к госизмене: На Украине обвинили замкомандующего ЧФ России

Фото: Архив "КП"

Заместителя командующего Черноморским флотом (ЧФ) ВМФ России на Украине обвинили подстрекательстве украинских военных к государственной измене.

- Предъявлено обвинение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены, - сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Украинские следователи отмечают, что «подозреваемый открыто и дерзко подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба командования ВМС Украины к совершению госизмены» в период с 20 по 25 марта 2014 года. Также сообщается, что заместитель командующего ЧФ обещал мгновенное повышение зарплаты и карьерный рост тем, кто перейдет на сторону России. Кроме того, ему вменяют «применение физического насилия и оружия со стороны Вооруженных сил РФ».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50