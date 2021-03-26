Фото: администрация Симферополя

В Симферополе пройдет ряд весенних сельскохозяйственных ярмарок. Первая состоится 27 и 28 марта, рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации столицы Олег Симонов.

По его словам, ярмарки в городе проводятся, чтобы жители Симферополя смогли приобрести продукты по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Купить товары по низкой стоимости горожане смогут в выходные дни: 27 марта, 10 и 24 апреля, 8 и 22 мая. Ярмарки 27 марта разместят по таким адресам:

- ул. Киевская, 177 (напротив академической гимназии);

- ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна;

- ул. Севастопольская, 80/3;

А 28 марта, 11, 25 апреля и 23 мая по таким адресам:

- ул. Крымской весны, 31, микрорайон Каменка;

- ул. Ракетная, 10.

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