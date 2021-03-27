В Симферополе памятник Екатерине II очистили от известкового налета

Екатерининский сад очищает 40 рабочих. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе коммунальщики начали готовить парки и скверы города к весенне-летнему сезону. Первым решили привести в должный вид Центральный парк культуры и отдыха «Екатерининский сад».

Рабочие приводят памятник в должный вид к весенне-летнему сезону. Фото: администрация Симферополя

В сквере трудятся 40 человек из разных отделов.

- Рабочие очищают плитку на фонтанах и по периметру памятника. Одни сотрудники сначала проходятся по покрытию горелкой, другие - наносят кислоту, чтобы снять известковый налет. После этого с помощью спецтехники плитка промывается - рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Плитку на фонтане также очищают от известкового налета. Фото: администрация Симферополя

В свою очередь специалисты из отдела зеленого хозяйства косят газонную траву, занимаются санитарной обрезкой деревьев и кустарников. А дворники подметают территорию и очищают урны.

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