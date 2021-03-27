В Крыму зафиксировали еще 65 новых случаев коронавируса

За последние сутки выздоровело 100 человек. Фото: правительство Крыма

За 26 марта в Крыму зарегистрировали 65 новых случаев заражения короонавирусом. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- С бессимптомным течением заболевания подтвердили 7 случаев. Еще 55 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 10 случаев зафиксировали среди контактных, - написал глава Крыма.

Все крымские лаборатории за последние сутки взяли тесты на коронавирус у 2 тысяч 882 человек.

За это же время с выздоровлением выписали 100 человек. За весь период эпидемии выздоровели 34 тысячи 959 человек.

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