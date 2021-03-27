В Евпатории поставили памятник Доктору Лизе

Бюст изготовлен в рамках проекта "Аллея российской славы". Фото: скриншот из видео

Вчера, 26 марта, в Евпатории открыли памятник Елизавете Глинке, более известной в народе как доктор Лиза. Бюст появился в детском клиническом санатории Минобороны РФ.

- Памятник изготовили в рамках проекта «Аллея российской славы». На открытие пришли представители власти, постояльцы и работники санатория, сотрудники фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы», - рассказал руководитель учреждения Юрий Пономаренко, передает ТАСС .

Аналогичный памятник Доктору Лизе на прошлой неделе окрылили в подмосковном Красногорске. Бюст разместили у реабилитационного центра для детей Донбасса - «Созвездие». Также похожая скульптура стоит в одной из школ Новосибирска.

Напомним, Елизавета Глинка - основатель общественной организации для помощи людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Она помогала пенсионерам, одиноким и бездомным людям, инвалидам и неизлечимо больным. Знаменитая на всю страну благотворительница Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

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