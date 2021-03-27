Ялта присоединится к экологической акции «Час Земли»

Экологическая акция пройдет 27 марта с 20.30 до 21.30. Фото: с сайта Pixabay

Сегодня, 27 марта, во всем мире пройдет экологическая акция «Час Земли». Выключая свет на час по всей планете люди показывают ответственное отношение к природе. Электричество просят отключить на 60 минут и крымчан - с 20.30 до 21.30.

В акции согласилась принять участие Ялта, там на час отключат подсветку на здании администрации города.

Напомни, по всему миру подсветку выключают на таких достопримечательностях: здание «Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке, мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, Колизей в Риме, Оперный театр в Сиднее, Эйфелева башня в Париже. В Москве подсветку отключат в здании МГУ на Воробьевых горах, на Шаболовской телебашне и в спорткомплексе «Лужники».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50