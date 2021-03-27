Пьяный симферополец «заминировал» бар и убежал

Мужчина соврал о бомбе и скрылся. Фото: Christian_Birkholz с сайта Pixabay

Симферопольца 28-лет накажут за ложное сообщение о минировании бара. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение о действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений.

Хулигана поймали лишь спустя четыре года, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Нетрезвый молодой человек, отдыхая в симферопольском баре в конце июля 2017 года, вдруг решил позвонить в полицию и рассказать о минировании заведения. Мужчина знал, что сообщает ложную информацию.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и иных структур, провели полный осмотр здания и ничего не нашли. Таким образом крымчанин дезорганизовал работу полиции, тем самым нарушил покой граждан.

После происходящего злоумышленник пропал, силовики объявили его в уголовный розыск. Нашли злодея лишь в марте этого года. В содеянном он признался, дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.

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