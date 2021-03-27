Симферополец с пистолетом напал на офис микрозаймов

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Вчера, 26 марта, неизвестный мужчина в Симферополе ограбил пункт выдачи микрозаи мов в центре города. Злоумышленник надел толстовку с капюшоном, взял с собой пистолет и обчистил центр. Нападение зафиксировали сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

- Мужчина ворвался в здание в медицинскои маске и угрожал сотрудникам пункта микрозаймов предметом, похожим на пистолет. Крымчанин забрал с собой 12 000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Вор был одет в толстовку светло-серого цвета и джинсы. В руках у него был полиэтиленовыи пакет черного цвета.

Местонахождение злодея не установлено, как и его личность. Сотрудники полиции просят граждан быть внимательными. Если вы встретите похожего мужчину, обращайтесь по телефону полиции «102», а также в дежурную часть УМВД России по Симферополю: 8 (3652) 773-110.

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