Погода в Крыму на 28 марта: без осадков и тепло до + 13

Температура воды в Черном море +6°…9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 марта на Крымском полуострове комфортный выходной.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный до 10 м/с. Днем тепло до +12°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем тепло до +13°.
Температура воды в Черном море +6°…9°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50