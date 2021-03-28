Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели 68 человек

Вчера в Республике на коронавирус протестировали 3284 человека.

В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 68 человек, у 9 из них не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 53 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в Республике на коронавирус протестировали 3284 человека. Выздоровели за сутки 23 человека, а за все время с начала пандемии - 34 928. .

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