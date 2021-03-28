Архивные помещения в Крыму переполнены документами

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Архивные помещения в Крыму в настоящее время переполнены документами — профильное ведомство срочно нуждается в новом здании для хранения фондов.

- Загрузка хранилищ превышает 100% мощностей в государственном архиве республики, в муниципальных этот показатель еще выше. И это притом, что на хранение в ближайшее время будет передано еще 2,5 млн новых документов, - рассказал председатель Госкомитета по делам архивов РК Олег Лобов.

Он добавил, что Госкомиитету срочно необходимо новое здание для хранения фондов. Особенно это касается документов новейшей истории Крыма.

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