В Симферополе обсудили тему эксплуатации аттракционов

Фото: сайт правительства Крыма.
В Симферополе состоялся Крымский ежегодный семинар-совещание Инспекции Гостехнадзора РК в сфере индустрии аттракционов «Карусель 82».
Участники обсудили актуальные проблемы государственной регистрации аттракционов.
По словам спикеров, трудности чаще всего возникают со перечнем необходимых документов, которые предоставляют в государственный орган для получения соответствующего разрешения.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50