В Симферополе обсудили тему эксплуатации аттракционов

Фото: сайт правительства Крыма.

В Симферополе состоялся Крымский ежегодный семинар-совещание Инспекции Гостехнадзора РК в сфере индустрии аттракционов «Карусель 82».

Участники обсудили актуальные проблемы государственной регистрации аттракционов.

По словам спикеров, трудности чаще всего возникают со перечнем необходимых документов, которые предоставляют в государственный орган для получения соответствующего разрешения.

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