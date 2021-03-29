Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 марта 2021 5:54

Погода в Крыму на 29 марта: дождь и тепло до + 12

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий

В Севастополе тепло до +12°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 марта на Крымском полуострове комфортный рабочий понедельник.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно, небольшой дождь. Западный ветер до 12 м/с. Днем тепло до +10°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный до 13 м/с. Днем тепло до +12°.

Вода в Черном море +7°… +10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50