Погода в Крыму на 29 марта: дождь и тепло до + 12

В Севастополе тепло до +12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 марта на Крымском полуострове комфортный рабочий понедельник.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно, небольшой дождь. Западный ветер до 12 м/с. Днем тепло до +10°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный до 13 м/с. Днем тепло до +12°.

Вода в Черном море +7°… +10°.

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