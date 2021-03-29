На кинофестивале «Крымский кадр» победили фильмы о якутских народах

Фильм трижды отметили члены жюри. Фото: организаторы фестиваля

В Симферополе закончился фестиваль этнографических фильмов «Крымский кадр». Мероприятие проходило с 26 по 28 марта. Победителем стал фильм о культуре якутских народов, жюри отметили киноленту трижды.

Жюри определили лучшие фильмы в нескольких номинациях.

Зрителям особенно запали в душу несколько фильмов из цикла «Земля людей». Киноленты были сняты о коренных народах Саха - Якутии. Первое место в номинации «Многонациональный мир России» досталось фильму «Русскоустьинцы. Под солнцем Арктики», режиссер ленты - Алексей Прописцов. А специальный диплом организаторов достался фильму «Эвены. Хранители оленьего царства», его режиссер Алексей Борисов.

Кроме того зрителям на официальной церемонии закрытия фестиваля представили еще одну необыкновенную работу режиссера Ярослава Куриленко - «Юкагиры. В созвездии оленя».

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