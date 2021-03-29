Симферополь утром 29 марта «покраснел» от пробок

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Симферополь утром 29 марта сковало пробками. Сервис Яндекс.пробки показывает, что самые большие заторы образовались в центре города, около площади Советской на проспекте Кирова, на улице Маяковского, проспекте Победы, на улице Толстого и на Объездной.

Также не лучшая ситуация на Киевской, Элеваторном шоссе и Московском шоссе. Очевидцы сообщают, что на Севастопольской произошло две аварии.

Напомним, компания АО «ВАД» начала ремонт дорог на семи улицах Симферополя с 15 февраля. Рабочие перекрыли улицу Спера в Железнодорожном районе города с 29 марта по 11 апреля. С 27 по 31 марта будет перекрыта и улица Жуковского.