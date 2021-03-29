Гурзуф провожает март: 5 весенних фото Южного берега

Возле моря очень легко дышится. Фото: Алекс Кедми/VK

Курортный поселок, который «поселился» около Медведь-горы, радует взоры прекрасными видами во все времена года. На Аю-Даг, который считается местом силы, можно смотреть и любоваться бесконечно.

Аю-Даг. Фото: Алекс Кедми/VK

Гора хороша в любом ракурсе и при любом освещении! Природа - самый искусный скульптор и художник.

На улочках пока еще малолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK

- Гурзуф в последние выходные марта, - так назвал свой фотосет талантливый фотограф Алекс Кедми.

Котики - талисман ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

В кадр, конечно же, попал мурлыка: без котиков на Южном берегу Крыма нельзя ступить и шагу! Барсики и Пушки - это негласный символ крымских курортов, который все любят, оберегают и кормят.

В Гурзуфе очень чистый и прозрачный воздух. Фото: Алекс Кедми/VK

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