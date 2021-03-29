Археологи КФУ узнали точную дату строительства Ханского дворца

Археологи нашли на объекте значительное количество керамических изделий. Фото: пресс-служба КФУ

Археологи и ученые Крымского федерального университета исследовали исторические этапы существования Ханского дворца в Бахчисарае. Теперь специалисты могут назвать точные даты возведения всех построек, сообщил доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Валерий Науменко.

Ученым впервые удалось заполучить полную информацию о культурных напластованиях комплекса примерно на 70% его современной территории. Эти данные помогут пролить свет на основные этапы строительной истории Ханского дворца, начиная с периода правления крымского хана Сахиб-Гирея I (1532-1551).

- Древний Ханский гарем XVIII века включал в себя множество помещений, в том числе так называемый «Старый гарем». Его снесли в 20-е годы XIX века. Сегодняшний дворец - это лишь остатки огромной конструкции, которая имела совершенно иную планировку. Например, знаменитая Соколиная башня была построена на территории жилого комплекса в XVIII веке, вероятно, его разрушили в ходе русского погрома 1736 года, - заявил Науменко.

Эти знания помогут специалистам полностью восстановить дворец и разузнать о недостающих особенностях жизни и быта из истории Хан-Сарая.

Археологи КФУ обследовали 29 участков дворцового комплекса, чтобы открыть фундамент старинных зданий памятника. Эксперты разработают на этой базе проект реставрации объекта. Во время работ исследователи нашли различные предметы XVI-XVIII веков, которые показывают особенности культуры Крымского ханства.

- В ходе обследования территории мы обнаружили множество керамических изделий, в том числе турецкий фаянс XVI - XVIII веков. Есть керамика с белыми линиями, раскрашена снаружи жидкой глиной, что типично для крымско-татарской культуры. Также нашли коллекцию из 400 курительных трубок конца XVII-XVIII века, которая принадлежала жителям дворца. На трубках выгравированы арабографичные надписи, которые могут значить имена изготовителей, - добавил Валерий Науменко.

Все данные специалисты занесут в книгу «Археология Бахчисарайского дворца». Там будут отписаны все участки дворца и проанализированы хронологические периоды, изменения здания за время существования Крымского ханства.

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