Часть улиц Симферополя осталась без воды из-за аварии

Фото: Архив "КП"

В Симферополе 29 марта произошло отключение воды на нескольких улицах из-за аварии на сетях холодного водоснабжения.

Как сообщили «Крым 24» в пресс-службе госпредприятия «Вода Крыма», отключения коснулись микрорайона Москольцо, Украинка, Анатра, Льдозавод, микрорайон улицы Павленко, на бульваре Ленина.

Кроме того, воды нет на улицах Калинина, Толстого, Набережной, Ракетной, Ларионова, на Евпаторийском шоссе, улице Опытная, Береговая, в переулке Спартака, на улице Крымской правды. Также отключено водоснабжение на переулках Оранжерейный, Байкальский, Весенний, на улице Альминская, переулке Зеркальный, улице Данилова (частично), а также на прилегающих улиц и переулках.

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