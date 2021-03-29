ФСБ задержали бизнесменов, которые обворовали «Крымские морские порты» на 15 млн рублей

Подставные юрлица взымали у организации обязательные портовые сборы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У предприятия «Крымские морские порты» представители транспортной логистической компании похитили крупную сумму бюджетных средств, рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.

Директоры фирмы создавали фиктивные юридические лица и взымали некие обязательные портовые сборы. В результате этого предприятие «Крымские морские порты» получило масштабный ущерб.

- Руководители организации проводили бестоварные фиктивные сделки и похищали бюджетные деньги. В итоге предприятие получило 15 миллионов 877 тысяч рублей государственного ущерба, - сообщили в пресс-службе.

Деятельность бизнесменов пресекли сотрудники ФСБ и МВД по РК. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» . Должностным лицам и создателям мошеннической схемы грозит до десяти лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50