В акватории Черного моря подводные лодки ЧФ провели торпедные стрельбы

Стрельбы выполнялись практическими торпедами. Фото: минобороны РФ/ВКонтакте

Специалисты ЧФ провели учения с участием экипажей дизель-электрических подводных лодок - «Колпино» и «Великий Новгород». Торпедная стрельба из подводного положения состоялась в акватории Черного моря, рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- Подводники провели комплекс подготовительных упражнений и погрузили подлодки на заданную глубину для проведения стрельб. С поставленными задачами экипажи субмарин справились успешно. Моряки выполнили стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной цели. Торпеды выпускали в противолодочный корабль флота на безопасной дистанции , - говорится в сообщении.

Все торпеды после проведения учений подняли из воды катером-торпедоловом.

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