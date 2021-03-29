Грузовик врезался в мост на трассе «Таврида» и частично его разрушил

Грузовой автомобиль разрушил часть моста на крымской трассе. Фото: скриншот из видео

В субботу, 27 марта, грузовой автомобиль перевозил экскаватор по трассе «Таврида», но не рассчитал высоты и врезался в него. По записи с видеорегистратора видно, что автомобиль снес часть бетонного сооружения.

ДТП случилось между селами Новопавловка и Скалистое. О повреждении моста над трассой очевидцы аварии сообщили в соцсетях, передает ForPost.

Запись с видеорегистратора показывает, как водитель грузовика, который перевозил экскаватор, на приличной скорости проезжает под мостом, но конструкция не проходит по высоте и разрушает часть сооружения.

Водители предположили, что сильный удар мог повредить мост, приведя его в аварийное состояние. Пока подробностей инцидента нет, обстоятельства аварии выясняются.

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