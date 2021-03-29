Улицу Киевскую в Симферополе дважды перекроют для ремонта

Работы стартуют 3 апреля. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе для проведения ремонта собираются в два этапа перекрыть улицу Киевскую. Восстановление асфальтового покрытия состоится в апреле, рассказала заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба.

- С 3 по 5 апреля проезд по улице ограничат от площади Московской до улицы Толстого, а с 10 по 12 апреля - от улицы Толстого до Куйбышевского кольца, - отметила Глоба.

Кроме того ремонтные работы этой весной состояться на таких улицах: Проспект Вернадского - будет перекрыт с 7 по 15 апреля, улица Русская - участок от улицы Ангарской до улицы Козлова закроют с 3 по 5 апреля.

Уже в ремонте на данный момент находится 22 улицы по всему городу.

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