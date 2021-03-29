Симферопольцы продолжают жаловаться на качество воды

Ржавая вода переодически идет из кранов симферопольцев Фото: Архив "КП"

Симферопольцы продолжают жаловаться на качество водопроводной воды. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

- Увеличилось количество обращений по качеству воды, - отметила она. - Повышенная мутность была связана с аварийными переподключениями, что вызвало турбулентность в сетях и подачу воды с вкраплениями металла.

В целом ситуация с накоплением воды в водохранилищах не изменилась, идет максимальный отбор из артезианских скважин.

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