Проект реконструкции водовода в Симферополь обойдется в 150 миллионов рублей

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Стоимость проекта реконструкции магистрального водовода от очистных сооружений «Приятное свидание» до насосной станции на Маршала Жукова составит около 150 миллионов рублей. Уже определен подрядчик.

- Определить общество с ограниченной ответственностью «СтройСпецПроект» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция магистрального водовода от ВОС «Приятное свидание» до НС ул. Маршала Жукова», – сказано в распоряжении главы республики. Документ размещен на официальном сайте правительства Крыма.

Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

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