Водная инспекция Крыма нашла 10 скрытых утечек и 1 незаконное подключение

Инспекция проходит по всем трубам столицы в поисках утечек и незаконных врезок Фото: Архив "КП"

Телеинспекция ГУП РК «Вода Крыма» за неделю нашла 10 скрытых утечек и 1 незаконное подключение к сетям. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

- За период с 22 по 28 марта обследование ветхих сетей выявило 10 серьезных скрытых утечек, - отметила она. - Передвижная телеинспекция проверила 48 объектов в Симферополе — 1 одно юрлицо и 47 физических. Был выявлен один факт безучетного отбора воды.

Вице-премьер подчеркнула, что для законного подключения к сетям необходимо обратиться в администрации муниципалитетов.

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