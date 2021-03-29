В реестр домовладений без центральной канализации вошли 2,5% пользователей

К маю в Крыму должны пересчитать все дома без центральной канализации

В реестр домовладений без центральной канализации вошли всего 2,5% от пользователей. К 1 мая данные всех 190 тысяч хозяйств должны войти в единую базу данных.

- Динамика за текущую неделю - плюс 3 тысячи, и общее количество составляет 5078 пользователей, - отметил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

Комиссионные обходы в муниципалитетах продолжаются. К середине апреля будет готова электронная база данных, где будет отражено количество домовладений, договоров на вывоз стоков и реально поступающий объем на очистные сооружения.

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