Под Феодосией 12 мини-отелей сбрасывали канализационные стоки в озеро

Канализацию по традиции вывели на улицу Фото: Анна КИРИЕНКО

В поселке Береговое под Феодосией нашли 4 канализационные трубы для сброса стоков на почву. По рельефу нечистоты попадали в озеро.

- Было установлено 12 домовладений на двух улицах - Грина и Волошина, - сообщила замминистра природы Крыма Ольга Славгородская. - Сброс на момент проведения рейда не осуществлялся, возбуждены административные дела, трубы тампонируют.

Домовладения на улицах Грина и Волошина в поселке Береговое в летнее время используют для приема и размещения отдыхающих. О том, что их канализационные стоки загрязняют озеро Аджиголь местные экологические активисты говорили не единожды.

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