Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 марта 2021 16:22

Под Феодосией 12 мини-отелей сбрасывали канализационные стоки в озеро

Трубы вывели на почву
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий

Канализацию по традиции вывели на улицу

Фото: Анна КИРИЕНКО

В поселке Береговое под Феодосией нашли 4 канализационные трубы для сброса стоков на почву. По рельефу нечистоты попадали в озеро.

- Было установлено 12 домовладений на двух улицах - Грина и Волошина, - сообщила замминистра природы Крыма Ольга Славгородская. - Сброс на момент проведения рейда не осуществлялся, возбуждены административные дела, трубы тампонируют.

Домовладения на улицах Грина и Волошина в поселке Береговое в летнее время используют для приема и размещения отдыхающих. О том, что их канализационные стоки загрязняют озеро Аджиголь местные экологические активисты говорили не единожды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЖКХ в Крыму