Дельфинов губит стресс: Крымские ученые рассказали об участи китообразных, спасшихся из рыбацких сетей

Дельфины не всегда могут пережить стресс. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Что думают дельфины, которые пережили запутывание в орудиях рыболовства и были выпущены из них? – поиском ответа на этот вопрос занялись сотрудники Центра реабилитации «Безмятежное Море».

Ученые отметили, что по последним данным выжившие счастливчики на деле такими не являются: у спасенных млекопитающих отмечается снижение уровня эмиграции, потеря социального статуса и разрушение альянсов самцов.

Жизнь, к сожалению, подтверждает этот печальный вывод.

Год тому назад крымские зоозащитники пытались спасти дельфина, выбросившегося на берег в Севастополе.

- На его хвостовом плавнике и в ротовой полости мы нашли зажившие следы запутывания в жаберных сетях. Диагностика выявила язвенную болезнь желудка, что и послужило причиной выброса «внешне здорового» дельфина на берег, - рассказали в «Безмятежном Море» отметив, что болезнь вполне возможно спровоцирована пережитым стрессом после прилова в сети.

В защиту дельфинов ученые просят подписать петицию.

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