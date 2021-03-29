Санитар психбольницы Симферополя до смерти избил пациента

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В морг ГБУЗ РК «Психиатрическая больница №1 им. Балабана» 16 марта доставили тело 39-летнего пациента, который находился на лечении в 9-ом отделении психиатрической больницы.

По информации КП-Крым, мужчина умер в тот же день. Врачи диагностировали перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму, от которой пациент психбольницы и скончался.

Позже стало известно, что удары несчастному нанес 51-летний санитар медучреждения. Ведь позже мужчина сам во всем сознался полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Виновного могут осудить на 15 лет лишения свободы.

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