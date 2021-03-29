Что случилось во время матча керченского «Океана» и симферопольской «Таврии»

Фото: Футбольный клуб «Океан» Керчь|ВКонтакте

Во время чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза прямо на поле началась драка. Конфликт завязался во время игры керченской команды «Океан» и симферопольской «Таврии».

На 80-й минуте матча 18-го тура «Таврия» должна была бить пенальти в ворота керчан. Вратарь команды «Океан» поймал мяч, но судьи посчитали, что он раньше времени вышел из ворот, и дали команду перебить.

Симферопольцы готовились нанести ответный удар, но на поле выбежал главный тренер «Океана» Сергей Есин. Он начал спорить с арбитром и чуть не завязалась драка. В итоге Есин отдал игрокам команду уйти с поля.

Позже на официальной странице в соцсетях «Океана» появилось видео, где главный тренер футбольной команды «Таврия» выразил сожаление, что во втором тайме удалось лишь выровнять счет, но из-за инцидента противника не победили.

Сергей Есин, тренер «Океана», был более резким в высказываниях. Он сказал, что своими действиями «остановил преступление, которое совершила бригада судей на поле».

- Последовательность действий судейской бригады говорит мне о неслучайном характере ошибок, а о преднамеренном выполнении определенной задачи, - сказал Сергей Есин в видеообращении на страничке клуба.

Теперь керчане требуют исключить весь состав судейской бригады матча пожизненно и разрешить переиграть тайм с «Таврией».

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