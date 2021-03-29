В симферопольском зооуголке лошадь откусила палец пятилетней девочки

Лошадь не такое уж и безобидное животное. Фото: park-simferopol.ru/news

В столице Крыма возбуждено уголовное дело по факту причинения травм ребенку во время экскурсии в зоопарке.

- 28 марта во время посещения зооуголка Детского парка по улице Кирова мама с 5-летней дочкой подошли к вольеру с лошадьми. Ребенок стал из рук кормить животное. Во время кормления лошадь откусила палец на правой руке девочки, - рассказали в пресс-службе ГCУ СК РФ по Крыму.

Малышку тут же отвезли в детскую республиканскую клиническую больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители же в свою очередь возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего ребенку были причинены травмы.

По ст. 238 УК РФ нарушителям грозит лишение свободы на срок до 6 лет. В настоящее время идет следствие.

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