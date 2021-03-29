В Симферополе и Севастополе 30 марта частично отключат электричество

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Дарвина, 2-10(чет), 1-19(нечет);

ул. Нестерова, 2-22(чет), 1-15(нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Уют-1», «Колос», «Швейник», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Строитель», «Домостроитель», «Источник», «Монтажник», «Маяк», «Огонек», «Механизатор», «Мечта», «Монтажник 1», «Строитель», «Консервщик», «Энтузиаст», «Молочник», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Дзержинец»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Василия Кучера 12,14,11,13; ул. Ленина 68-76, 39-47,51; ул. Пушкина 10-20,20-А

с 10.00 до 15.00

село Озерное: ул. Аллы Оношко 2/1,4-В,10-Г,8-А,12,14; ул. Водоканальная 6-А,2-А; ул. Вилина 2-10,5; ул. Братьев Дельяновых 2-16,1-11

с 11.00 до 15.00

ул. Гавена 20; ул. Героев Подводников 13; ул Ефремов 20-32; ул. Надежды Островской 22

с 11.00 до 17.00

наб. Назукина 8-А,7-15,19-27;

ул. Калича 8,12-20,31-51,55,59-67;

ул. Кирова 34,41;

ул. Куприна 1;

ул. Рубцова Герасима 10,15

с 9.00 до 17.00

ул. Пластунская 128-130,130-А; ул. Подольцева 111-143; ул. Ревякина 32-104,17-97; ул. 2 Линия Бомбор 2-8,50

ГРЭС: ул. Кустарниковая 1-5; ул. Турбинная 2,4,17-53; ул. Яблочкова 32-38; ул. Шатурская 18-28,19-27; ул. Каширская 1-39

Штурмовое: ул. Героев Революции 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский 4,3-9; туп. Поворотный 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная 6; пер. Коминтерна 1-11; ул. Придорожная 40; ул. Комисса Морозова 16,5; ул. Ноябрьская 1-29; ул. Героев Революции 23-25,33

село Родниковое: ул. Баштановая 2-8; ул. Грищенко 1-17; ул. Скитальца 4-28,1-25; ул. Заречная 2-6,1-А,1-9; ул. Куликова 18-а,4-24,27-Б,19-35; пер. Кленовый 2,6-8,1-7; ул. Кленовая 2-20,1-7; ул. Терлецкого 2-38,1-27

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