Весна в Крыму: Новый Свет очаровывает своей красотой

Новый Свет. Фото: Александра Постных/Подслушано Судак/VK

«Крым – это орден на груди планеты» - это несколько высокопарное выражение поэта-иностранца практически отвечает действительности. Полуостров прекрасен, куда не посмотри! Хорош по-своему и Новый Свет - поселок на юго-востоке Крымского полуострова, на берегу черноморской бухты Судак-Лиман.

- Чарующая красота Нового Света, - так назвал автор назвал свои фото и видео, которые выложил в соцсети.

Тропа Голицына (Соколиная тропа) Фото: Александра Постных/Подслушано Судак/VK

Пользователи социальных сетей оценили пост просто и лаконично: «Это просто сказка!»

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