За неделю через границу Крыма с Украиной незаконно хотели провезти больше 15 тысяч долларов

Фото: пресс-служба Крымской таможни

За неделю крымские таможенники изъяли у россиянки 15,2 тысячи долларов. Она не задекларировала иностранную валюту.

- Сотрудники Крымской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления в ходе проведения контрольных мероприятий выявили у гражданки России незадекларированные почти 26 тысяч долларов США. Разрешенные к вывозу без письменного декларирования денежные средства были возвращены, а превышающие установленные лимиты 15 291 доллар - изъяты, - сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

За прошедшую неделю мошенники пытались пять раз провезти через пункт пропуска «Армянск» незаконную валюту. Было возбуждено пять дел об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ - недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств.

- Всего изъято 1,467 миллиона рублей (в эквиваленте). Среди незадекларированной валюты - доллары США, украинские гривны, российские рубли, а также болгарские левы, - уточнили в ведомстве.

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