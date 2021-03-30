Коронавирус в Крыму: плюс 69 новых случаев

Фото: пресс-служба Сергея Аксенова

В Крыму за 29 марта зарегистрировали 69 случаев коронавируса. Из них три человека переносят инфекцию бессимптомно. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 58 заболевших самостоятельно обратились за медицинской помощью. Десять человек ранее контактировали с заболевшими, один случай завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 423 человека. Выздоровели за сутки 90 человек, за весь период - 35 078 человек.

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