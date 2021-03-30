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Коронавирус Covid-1930 марта 2021 11:01

Коронавирус в Крыму: плюс 69 новых случаев

Лаборатории республики обследовали на коронавирус 423 человека за сутки
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Сергея Аксенова

В Крыму за 29 марта зарегистрировали 69 случаев коронавируса. Из них три человека переносят инфекцию бессимптомно. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 58 заболевших самостоятельно обратились за медицинской помощью. Десять человек ранее контактировали с заболевшими, один случай завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 423 человека. Выздоровели за сутки 90 человек, за весь период - 35 078 человек.

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