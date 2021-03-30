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Общество30 марта 2021 11:20

От коронавируса в Крыму скончалось пять человек

Общее количество летальных исходов достигло 1064
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Данные Минздрава по Крыму

За последние сутки коронавирус унес жизни пяти человек в Крыму. Таким образом, по данным регионального Минздрава, общее количество летальных исходов с начала пандемии достигло 1064.

Напомним, на утро 30 марта коронавирус зарегистрировали у 69 человек. Из них три человека переносят болезнь без симптомов, а 58 обратились за медицинской помощью самостоятельно, почувствовав себя плохо.

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