В Крыму для санавиации предоставят вертолеты за 46 миллионов

Заявленная цена контракта на сайте заявлена почти 46,2 миллиона рублей Фото: Архив "КП"

На сайте госзакупок опубликовали лот о приеме конкурсных заявок на заключение контракта на оказание авиационных услуг для скорой медицинской помощи. Его оценили в 46, 2 миллиона рублей.

Работы авиации будут предусматривать доставлять медработников для оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим сразу в медицинские организации и на место происшествия на полуострове.

Заявленная цена контракта на сайте заявлена почти 46,2 миллиона рублей. На сайте уточняется, что если нужно будет выехать на выполнение двух и более санитарных заданий, то исполнитель сможет предоставить еще одно судно с медицинским модулем и необходимым оборудованием.

Само место для стоянки вертолетов будет находиться на расстоянии, позволяющем долететь за 15 минут до Республиканской детской клинической больницы. Контракт должен быть выполнен до 31 декабря 2021 года.

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