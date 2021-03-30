В крымском санатории «Прибой» открыли послековидное отделение реабилитации

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В евпаторийском санатории «Прибой» открыли отделение для людей, которые переболели коронавирусом и нуждаются в реабилитации, рассказали в пресс-службе крымского Минздрава.

В стационарном отделении расположено 60 коек.

- В отделение могут положить пациентов, которым нужно восстановление после перенесенного Covid-19. Постояльцы не должны иметь противопоказаний для направления на медицинскую реабилитацию. Людей ждет ежедневный трехчасовой комплекс мероприятий, - сообщили в пресс-службе.

Как только человек приезжает на реабилитацию, его внимательно осматривают специалисты мультидисциплинарной команды. Эксперты оценивают состояние пациента и по итогам назначают необходимую реабилитацию. Под каждого составляется индивидуальная программа восстановления.

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