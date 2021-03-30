В Керчи задержали женщину за торговлю черной икрой

Осетра незаконно ловят в Азовском море Фото: Архив "КП"

В Керчи на нелегальной торговле черной икрой задержали местную жительницу. В отношении 53-летней женщины возбудили уголовное дело.

По информации пресс-службы Погрануправления ФСБ, на незаконной торговле черной икрой даму поймали в декабре прошлого года. Спецслужбы выяснили схему доставки и продажи краснокнижной продукции, а ихтиологическая экспертиза доказала, что женщина продавала черную икру русского осетра.

- В настоящее время в отношении жительницы Керчи 1968 года рождения, занимавшейся сбытом черной икры, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», - уточнили в Погрануправлении.

В зависимости от ущерба, браконьерше грозит до 4 лет лишения свободы с уплатой штрафа в 1 миллион рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50