Из Крыма запустили прямые авиарейсы в Самару и Челябинск

Прямые самолеты в Самару будут отправляться в понедельник, пятницу и воскресенье. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Запустились прямые авиарейсы между Крымом, Самарой и Челябинском. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу симферопольского аэропорта.

Рейсы Симферополь-Челябинск и Симферополь-Самара будут выполняться до конца октября 2021 года.

Прямые самолеты в Самару будут отправляться в понедельник, пятницу и воскресенье до 24 апреля. После этого полеты будут осуществляться каждый день. Частота рейсов увеличится до девяти раз в неделю.

Рейсы в Челябинск будут выполняться три раза в неделю до 24 апреля – в понедельник, четверг и субботу. В конце апреля количество рейсов увеличится до восьми в неделю, а в конце мая – до девяти.

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