В Ялте готовятся к благоустройству площади восьми платанов в Форосе

Фото: Пресс-служба администрации Ялты

В этом году власти Ялты планируют благоустроить восемь платанов в Форосе. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, ремонт будет проводиться в рамках проекта «Комфортная городская среда».

По ее словам, площадь парка не благоустраивали больше 30 лет, несмотря на то, что жители поселка очень ценят эту территорию.

- Конечно, эта территория должна выглядеть достойно и быть удобной для горожан и гостей, поэтому я очень надеюсь, что в скором времени она преобразится и станет настоящим украшением поселка, - отметила Павленко.

Фирма, которая начала заниматься планом благоустройства, должна будет в кратчайшие сроки предоставить окончательный вариант проектно-сметной документации и получить окончательный вердикт Госстройэкспертизы.

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