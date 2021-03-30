Еврейский праздник Песах отметят онлайн Фото: Архив "КП"

В Крыму еврейский праздник Песах отметят онлайн вместе с несколькими субъектами Российской Федерации. В Москве, Ленинградской и Ярославской областях, Северной Осетии и Севастополе будут петь традиционные еврейские песни и танцевать.

В Симферополе площадкой для Песаха станет «Дом дружбы народов». Еврейский студенческий центр «Гилель» готовит народные еврейские танцы, а Дарья Самойлова - полюбившиеся многим россиянам еврейские песни.

- На праздничном столе будет присутствовать кашерная пища, традиционная для этого дня: хлеб маца, виноградный сок и горькие травы, - отметили в учреждении.

Начало праздника 31 марта в 15.00.

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