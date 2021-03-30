К аэропорту Симферополь проложат железную дорогу: проект обойдется в 280 миллионов

Проектную документацию планируют разработать за 250 дней. Фото: КЖД

В крымской столице скоро приступят к созданию проекта строительства железнодорожной ветки. Ее проложат от существующих линий к международному аэропорту Симферополь. Документация обойдется республике в 286,4 миллиона рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Как только заказчик - госпредприятие «Крымская железная дорога» заключит с исполнителем контракт, подрядчик должен будет выполнить работы за 250 дней. Компании предстоит создать документацию и определить маршрут прохождения 12-километровой электрифицированной железнодорожной линии.

Ветка должна будет пропускать в сутки до 33 пар электричек. Между поездками будет 20 минут интервала. Укладывать хотят «тихие» рельсы, точной суммы строительства пока не называли, предварительно на новый маршрут могут потратить около 7 миллиардов рублей.

Напомним, новую ветку до симферопольского аэропорта поручил построить президент России Владимир Путин. Скорее всего по новой железнодорожной линии пустят аэроэкспресс. Строительство будет проходить в рамках ФЦП развития полуострова.

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