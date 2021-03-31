Погода в Крыму на 31 марта: без осадков и тепло до +13

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 марта на Крымском полуострове вполне комфортный день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +11…+13°.

Вода в Черном море +7 °… +10°.

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