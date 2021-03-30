В Симферополе и Севастополе 31 марта частично отключат электричество

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив - садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Монтажник 1», улица 26, Центральный проезд 27-я, «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

село Флотское: туп. Пролетный 1-9,13; ул. Пролетная 2-22,26,1-29,37; ул. Ягодная 2-18,1-21

с 9.00 до 15.00

пр. Генерала Острякова 98,106-116,120

с 9.00 до 17.00

ул. Василия Жукова 102-108,112;

ул. Выгонная 6/1;

ул. Морской Пехоты 14-20;

ул. Оздоровительная 32

ул. Пластунская 128-130,130-А;

ул. Подольцева 111-143;

ул. Ревякина 32-104,17-97;

ул. 2 Линия Бомбор 2-8,50

Штурмовое: ул. Героев Революции 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский 4,3-9; туп. Поворотный 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная 6; пер. Коминтерна 1-11; ул. Придорожная 40; ул. Комиссара Морозова 16,5; ул. Ноябрьская 1-29; ул. Героев Революции 23-25,33

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