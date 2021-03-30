Крымчанка рухнула в реактор недостроенной АЭС в Щелкино

Девушке чудом удалось выжить после падения в реактор. Фото: Подслушано Щелкино / Вконтакте

В Крыму произошел несчастный случай, девушка гуляла по недостроенной атомной электростанции и угодила в реактор. Эту случилось в поселке Щелкино, сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, передает Крымское информационное агентство.

Крымчанка ходила по стройке и оказалась около реактора, который находится на уровне девятого-десятого этажа. Вдруг она случайно оступилась и рухнула вниз. Пролетев больше 5 метров, пострадавшая упала на щебень.

Вызволять несчастную из реактора приехали местные МЧСники. Девушку госпитализировали в ближайшую больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

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