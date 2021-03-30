День основания Ялты отметят праздничным концертом и фейерверком

Основные мероприятия пройдут со 2 по 4 апреля Фото: Надежда ДАЦЮК

В Ялте отметят годовщину со дня придания статуса города. В местной администрации уточнили, что основные праздничные мероприятия запланированы на 2-4 апреля.

На городской набережной, в районе круглого фонтана, с 12.00 до 22.00 пройдет праздничная ярмарка, мастер-классы и игротека. 3 апреля в 12.00 ялтинцев и гостей города приглашают на праздничный концерт. С 13.00 все желающие примут участие в викторине.

Больше всего мероприятий запланировано на 4 апреля. Так, в 11.00 в соборе Святого благоверного князя Александра Невского начнется молебен о процветании Ялты, а с 11.00 до 14.00 на площади Советской будет проходить флешмоб. В 12.00 на набережной начнется праздничный концерт.

Кроме того, 4 апреля в музеях Ялты пройдет День открытых дверей. Их можно будет посетить бесплатно с 10.00 до 15.00.

Праздничный день завершится в 20. 30 фейерверком в акватории морского порта.

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