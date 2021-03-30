Фотофакт: На Южном берегу Крыма зацвела магнолия Лебнера

Магнолия Лебнера. Фото Николай Носков/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
В популярном хите 80-тых поется, что «в краю магнолий плещет море…».
Попав в Никитский ботанический сад, понимаешь, что в песне идет речь о нем: еще апрель на наступил, а на Южном берегу Крым уже заневестилась магнолия.
Диаметр цветка до 15 сантиметров. Фото: Николай Носков/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
- Зацвела магнолия Лебнера! Это чудо, усыпанное снежно-белыми цветками, можно увидеть в центральном розарии и возле научного музея Сада, - такой пост появился в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН) в VK.
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Магнолия выглядит очень привлекательно. Фото: Николай Носков/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
Окраска распустившихся бутонов варьируется белой до розовой, количество лепестков — от 11 до 25, диаметр цветка до 15 сантиметров.
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